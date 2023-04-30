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Satır Arası | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den A Haber’de önemli açıklamalar

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Giriş: 30.04.2023 01:25
A Haber’de yayınlanan 29 Nisan 2023 Cumartesi günkü ‘Satır Arası’ programında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuk oldu. Bakan Bilgin, asgari ücret, emekliye refah payı, enflasyon, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine dair çok önemli açıklamalarda bulundu.
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