30 Nisan 2023, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Satır Arası | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den A Haber’de önemli açıklamalar
A Haber’de yayınlanan 29 Nisan 2023 Cumartesi günkü ‘Satır Arası’ programında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuk oldu. Bakan Bilgin, asgari ücret, emekliye refah payı, enflasyon, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine dair çok önemli açıklamalarda bulundu.