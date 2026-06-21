DÜNYA ATLASI | Renklerin ve kültürlerin buluştuğu ülke: Malezya

Malezya... Güneydoğu Asya’nın yükselen yıldızlarından biri. Son yıllarda kaydettiği ekonomik atılımlarla dikkat çeken ülke, yalnızca kalkınma rakamlarıyla değil; zengin kültürel mozaiği, farklı inançların bir arada yaşadığı toplumsal yapısı ve nefes kesen doğal güzellikleriyle de öne çıkıyor. Malay, Çinli ve Hintli toplulukların yüzyıllardır iç içe yaşadığı bu ülke, her yıl dünyanın dört bir yanından milyonlarca ziyaretçiyi ağırlıyor. A Haber Dış Haberler Editörü Kübra Altınbaş Kurt tarafından hazırlanan Dünya Atlası'nın bu bölümünde, modern şehirleriyle geleneksel yaşamın buluştuğu, tropikal doğasıyla büyüleyen Malezya’yı daha yakından keşfe çıkıyoruz.