24 Mart 2025, Pazartesi

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Özgür Özel’in çağrısıyla sokaklar karıştı

Özgür Özel'in çağrısıyla sokaklar karıştı

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Giriş: 24.03.2025 01:41
A Haber’de 23 Mart Pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında "Ekrem İmamoğlu yolsuzluktan tutuklandı, Ekrem İmamoğlu görevden uzaklaştırıldı, Yolsuzluğu örtbas provokasyonu, Öğrencilerden polislere asitli saldırı!, Şişli-Beylikdüzü Belediyeleri'ne kayyum, Şişli Belediye Başkanı terörden tutuklandı, Rüşvet-haraç-yolsuzluk ağı nasıl kuruldu?, 560 milyar liralık çarkta kimler var?, Halkın kişisel verileri satıldı mı?, İBB yolsuzluk ağı deşifre oldu, İmamoğlu İnşaat'a para nasıl aktarıldı?, Yolsuzluğu örtbas için "sokak çağrısı", Kalabalığın önündeki maskeliler kim?, Marjinal gruplar eylemcilerin arasında mı?, Özel'in çağrısıyla sokaklar karıştı" başlıkları ele alındı...
Özgür Özel’in çağrısıyla sokaklar karıştı
Özgür Özel’in çağrısıyla sokaklar karıştı
Özgür Özel'in çağrısıyla sokaklar karıştı
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