A Haber’de 4 Mayıs Pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında "Saldırgan Özel'i neden hedef aldı?, Önder'in cenazesinde çirkin provokasyon, Saldırganı azmettiren mi var?, Saldırgan Özel'e nasıl yaklaştı, Özgür Özel'e saldırının arka planında ne var? Özgür Özel'e saldırıda güvenlik zafiyeti var mı?, Yeni Yargı Paketi neler getiriyor?, Özel'e saldırı sonrası provokatif paylaşım, TEKNOFEST'teki mesajlar Rum kesimine ulaştı" başlıkları ele alındı.