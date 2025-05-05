05 Mayıs 2025, Pazartesi

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Özgür Özel’e saldırıda güvenlik zafiyeti var mı?

Özgür Özel'e saldırıda güvenlik zafiyeti var mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.05.2025 04:10
A Haber’de 4 Mayıs Pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında "Saldırgan Özel'i neden hedef aldı?, Önder'in cenazesinde çirkin provokasyon, Saldırganı azmettiren mi var?, Saldırgan Özel'e nasıl yaklaştı, Özgür Özel'e saldırının arka planında ne var? Özgür Özel'e saldırıda güvenlik zafiyeti var mı?, Yeni Yargı Paketi neler getiriyor?, Özel'e saldırı sonrası provokatif paylaşım, TEKNOFEST'teki mesajlar Rum kesimine ulaştı" başlıkları ele alındı.
Özgür Özel’e saldırıda güvenlik zafiyeti var mı?
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