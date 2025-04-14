A Haber’de 13 Nisan Pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında "Ekrem İmamoğlu ve ekibi rahatsız, Özel'den İmamoğlu'na karşı hamle mi?, CHP'de atama savaşı büyüyor, İBB'de atama krizi: CHP'de gerilim tırmanıyor, Özel Türkiye'yi neden Batı'ya şikayet ediyor?, Tahliye sırasında tepki çeken görüntüler, İmamoğlu'nun Silivri oyunu, Murat Ongun itirafçılara baskı kurdu iddiası, Cezaevinde avukatlarla iletişim ağı kurdular, Yolsuzluk çarkının arka planı, ABD Çin ürünlerine duvar örüyor, ABD'den Çin'e yeni vergi hamlesi, Washington'dan Pekin'e sert mesaj, ABD ve Çin'in kavgası dünyayı nasıl etkiler?, Dünya kaynıyor, ittifaklar yer değiştiriyor, Dünya neyin savaşına hazırlanıyor?" başlıkları ele alındı.