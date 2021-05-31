Canan Barlas ile Gündem - Türkiye'ye Dubai merkezli operasyon

A Haber’de pazar akşamları yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında bu hafta; "Beton dökülen kuyulardan petrol fışkırıyor, Erken seçim tartışmalarının arkasında ne var? Türkiye'ye Dubai merkezli operasyon, Kaset operasyonu siyasi mühendislik mi? konuları ele alındı. AK Parti İstanbul Milletvekili Canan Kalsın, Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı gündeme dair konular hakkında dikkat çeken yorumlarda bulundular. İşte 30 Mayıs 2021 tarihli Canan Barlas ile Gündem’in tamamı…