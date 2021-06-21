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Canan Barlas ile Gündem | Sezgin Baran Korkmaz Avusturya'da nasıl yakalandı? Parti binalarına saldırıyla kimler ne planlıyor?
A Haber’de yayınlanan “Canan Barlas ile Gündem” programının 20 Haziran 2021 tarihli yayınında, “Parti binalarına saldırıyla kimler ne planlıyor? Sezgin Baran Korkmaz Avusturya'da nasıl yakalandı? Yeni Atlantik-Avrasya ekseni nasıl şekilleniyor?” soruları masaya yatırıldı. “Canan Barlas ile Gündem” programının tekrarını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz…