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Videolar Canan Barlas ile Gündem Videoları Canan Barlas ile Gündem | Sezgin Baran Korkmaz Avusturya'da nasıl yakalandı? Parti binalarına saldırıyla kimler ne planlıyor?

Canan Barlas ile Gündem | Sezgin Baran Korkmaz Avusturya'da nasıl yakalandı? Parti binalarına saldırıyla kimler ne planlıyor?

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Giriş: 21.06.2021 01:09
A Haber’de yayınlanan “Canan Barlas ile Gündem” programının 20 Haziran 2021 tarihli yayınında, “Parti binalarına saldırıyla kimler ne planlıyor? Sezgin Baran Korkmaz Avusturya'da nasıl yakalandı? Yeni Atlantik-Avrasya ekseni nasıl şekilleniyor?” soruları masaya yatırıldı. “Canan Barlas ile Gündem” programının tekrarını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz…
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