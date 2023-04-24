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Canan Barlas ile Gündem - Seçime 20 gün kala meydanlar ne diyor?

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Giriş: 24.04.2023 01:34
Güncelleme:24.04.2023 01:34
A Haber’in sevilen programı 'Canan Barlas ile Gündem’in 23 Nisan 2023 Pazar günkü yayınında; "Yerli enerji yolculuğu nasıl başladı? Ulusal egemenlik için mili savunma sanayii neden önemli? Mezhep tartışmalarının arkasında ne var? Seçime 20 gün kala meydanlar ne diyor?” sorularına yanıt arandı.
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