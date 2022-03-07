07 Mart 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Canan Barlas ile Gündem Videoları Canan Barlas ile Gündem | Rusya - Ukrayna savaşı nükleer savaşa yol açar mı?

Canan Barlas ile Gündem | Rusya - Ukrayna savaşı nükleer savaşa yol açar mı?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.03.2022 01:24
Güncelleme:07.03.2022 01:24
A Haber’de yayınlanan 6 Mart 2022 tarihli Canan Barlas ile Gündem programında Rusya-Ukrayna savaşı masaya yatırıldı. Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Tarihçi-Yazar Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, Emekli Tuğgeneral Prof. Dr. Esat Arslan, Güvenlik ve Terör Uzmanı Emekli İstihbarat Albay- Psikolojik Harp Uzmanı Coşkun Başbuğ önemli açıklamalarda bulundular. Programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canan Barlas ile Gündem | Rusya - Ukrayna savaşı nükleer savaşa yol açar mı?
Canan Barlas ile Gündem | Rusya - Ukrayna savaşı nükleer savaşa yol açar mı?
Canan Barlas ile Gündem | Rusya - Ukrayna çatışması
Canan Barlas ile Gündem | Rusya - Ukrayna çatışması
Canan Barlas ile Gündem | Rusya ile Ukrayna arasındaki derin kriz
Canan Barlas ile Gündem | Rusya ile Ukrayna arasındaki derin kriz
Canan Barlas ile Gündem - HDP yuvarlak masanın neresinde?
Canan Barlas ile Gündem - HDP yuvarlak masanın neresinde?
Canan Barlas ile Gündem | Kılıçdaroğlu’nun troll hesaplar manipülasyonu
Canan Barlas ile Gündem | Kılıçdaroğlu'nun troll hesaplar manipülasyonu
Canan Barlas ile Gündem | Necip Hablemitoğlu cinayeti aydınlanıyor mu?
Canan Barlas ile Gündem | Necip Hablemitoğlu cinayeti aydınlanıyor mu?
Canan Barlas ile Gündem | Sedef Kabaş - Semra Güzel - Uğur Mumcu...
Canan Barlas ile Gündem | Sedef Kabaş - Semra Güzel - Uğur Mumcu...
Tabipler Birliği’nden ’PKK yapılanması’ mı?
Tabipler Birliği'nden 'PKK yapılanması' mı?
Hedef Türk dünyası mı?
Hedef Türk dünyası mı?
İBB’de neler oluyor?
İBB'de neler oluyor?
Manşetler aynı merkezden mi?
Manşetler aynı merkezden mi?
Canan Barlas ile Gündem
Canan Barlas ile Gündem
Daha Fazla Video Göster