07 Mart 2022, Pazartesi
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Canan Barlas ile Gündem | Rusya - Ukrayna savaşı nükleer savaşa yol açar mı?
A Haber’de yayınlanan 6 Mart 2022 tarihli Canan Barlas ile Gündem programında Rusya-Ukrayna savaşı masaya yatırıldı. Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Tarihçi-Yazar Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, Emekli Tuğgeneral Prof. Dr. Esat Arslan, Güvenlik ve Terör Uzmanı Emekli İstihbarat Albay- Psikolojik Harp Uzmanı Coşkun Başbuğ önemli açıklamalarda bulundular. Programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz…