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Canan Barlas ile Gündem | Rusya-Ukrayna hattında neler oluyor? - 11.04.2021

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Giriş: 12.04.2021 01:29
Güncelleme:12.04.2021 01:53
Canan Barlas ile Gündem programında bu hafta emekli amirallerin darbe imalı bildirisi, Rusya-Ukrayna gerilimi ve perde arkası, Karadeniz'de yeni enerji paylaşım savaşı mı? Rusya-Ukrayna hattında neler oluyor? başlıkları ele alındı. Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, Emekli Binbaşı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, Gazeteci-Yazar Bülent Erandaç, Eski İçişleri Bakanı / AK Parti Milletvekili Selami Altınok, Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nafiz Karaman, Daily Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Nur Özkan Erbay, Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz Canan Barlas ile Gündem’de önemli yorumlarda bulundular. Canan Barlas ile Gündem’in 11 Nisan 2021 tarihli yayınının tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz…
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