Canan Barlas ile Gündem - Putin için risk bitti mi?

Canan Barlas ile Gündem’in 25 Haziran 2023 Pazar günkü yayınında Türkiye ve dünya gündeminin nabzı tutuldu. Programda; “Moskova sokaklarında neler yaşanıyor? Kremlin ile Wagner nasıl anlaştı? Putin’in bundan sonraki planı ne? Prigojin nükleer silahları ele mi geçirdi? Putin için risk bitti mi?” sorularına yanıt arandı. Programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz...