08 Mart 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Canan Barlas ile Gündem Videoları Canan Barlas ile Gündem | Papa’nın Irak ziyareti ne anlama geliyor? HDP İstanbul il binasında PKK sığınağı ve perde arkası...

Canan Barlas ile Gündem | Papa’nın Irak ziyareti ne anlama geliyor? HDP İstanbul il binasında PKK sığınağı ve perde arkası... - 07.03.2021

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.03.2021 01:04
Güncelleme:08.03.2021 01:17
A Haber’de her pazar ekranlara gelen Canan Barlas ile Gündem programı yine dopdolu konularla ve uzman konuklarla gündeme ışık tuttu. HDP ve PKK ilişkisi, HDP kapatılsın mı? HDP kapatılırsa bunun formülü ne olur? HDP İstanbul il binasında PKK sığınağı ve perde arkası, Bitlis’te düşen ve 11 şehit verdiğimiz helikopter kazası nasıl oldu? Papa’nın Irak ziyareti ne anlama geliyor, bir mesaj mı, amaç ne? Tüm bu kritik konuları MHP Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan, Askeri Stratejist / Altınbaş Üni. Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer, Gazeteci-Yazar Sevil Nuriyeva, Bahçeşehir Üni. Öğretim Üyesi Abdullah Ağar, AK Parti Milletvekili/Eski Emniyet Genel Müdürü Kemal Çelik, Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz yorumladı. İşte 7 Mart 2021 tarihli Canan Barlas ile Gündem programımım tamamı…

A Haber'de her pazar ekranlara gelen Canan Barlas ile Gündem programı yine dopdolu konularla ve uzman konuklarla gündeme ışık tuttu. HDP ve PKK ilişkisi, HDP kapatılsın mı? HDP kapatılırsa bunun formülü ne olur? HDP İstanbul il binasında PKK sığınağı ve perde arkası, Bitlis'te düşen ve 11 şehit verdiğimiz helikopter kazası nasıl oldu? Papa'nın Irak ziyareti ne anlama geliyor, bir mesaj mı, amaç ne? Tüm bu kritik konuları MHP Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan, Askeri Stratejist / Altınbaş Üni. Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer, Gazeteci-Yazar Sevil Nuriyeva, Bahçeşehir Üni. Öğretim Üyesi Abdullah Ağar, AK Parti Milletvekili/Eski Emniyet Genel Müdürü Kemal Çelik, Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz yorumladı. İşte 7 Mart 2021 tarihli Canan Barlas ile Gündem programımım tamamı…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canan Barlas ile Gündem
Canan Barlas ile Gündem
Canan Barlas ile Gündem
Canan Barlas ile Gündem
Canan Barlas ile Gündem | Hangi NATO üyesi ülkeler PKK'ya yardım etti? Gara Harekatı neleri değiştirecek? 22.02.2021
Canan Barlas ile Gündem | Hangi NATO üyesi ülkeler PKK'ya yardım etti? Gara Harekatı neleri değiştirecek? 22.02.2021
Canan Barlas ile Gündem
Canan Barlas ile Gündem
Canan Barlas ile Gündem
Canan Barlas ile Gündem
Canan Barlas ile Gündem
Canan Barlas ile Gündem
Canan Barlas ile Gündem
Canan Barlas ile Gündem
Canan Barlas ile Gündem
Canan Barlas ile Gündem
Canan Barlas ile Gündem
Canan Barlas ile Gündem
Canan Barlas ile Gündem
Canan Barlas ile Gündem
Canan Barlas ile Gündem
Canan Barlas ile Gündem
Canan Barlas ile Gündem
Canan Barlas ile Gündem
Daha Fazla Video Göster
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ