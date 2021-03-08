A Haber’de her pazar ekranlara gelen Canan Barlas ile Gündem programı yine dopdolu konularla ve uzman konuklarla gündeme ışık tuttu. HDP ve PKK ilişkisi, HDP kapatılsın mı? HDP kapatılırsa bunun formülü ne olur? HDP İstanbul il binasında PKK sığınağı ve perde arkası, Bitlis’te düşen ve 11 şehit verdiğimiz helikopter kazası nasıl oldu? Papa’nın Irak ziyareti ne anlama geliyor, bir mesaj mı, amaç ne? Tüm bu kritik konuları MHP Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan, Askeri Stratejist / Altınbaş Üni. Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer, Gazeteci-Yazar Sevil Nuriyeva, Bahçeşehir Üni. Öğretim Üyesi Abdullah Ağar, AK Parti Milletvekili/Eski Emniyet Genel Müdürü Kemal Çelik, Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz yorumladı. İşte 7 Mart 2021 tarihli Canan Barlas ile Gündem programımım tamamı…

A Haber'de her pazar ekranlara gelen Canan Barlas ile Gündem programı yine dopdolu konularla ve uzman konuklarla gündeme ışık tuttu. HDP ve PKK ilişkisi, HDP kapatılsın mı? HDP kapatılırsa bunun formülü ne olur? HDP İstanbul il binasında PKK sığınağı ve perde arkası, Bitlis'te düşen ve 11 şehit verdiğimiz helikopter kazası nasıl oldu? Papa'nın Irak ziyareti ne anlama geliyor, bir mesaj mı, amaç ne? Tüm bu kritik konuları MHP Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan, Askeri Stratejist / Altınbaş Üni. Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer, Gazeteci-Yazar Sevil Nuriyeva, Bahçeşehir Üni. Öğretim Üyesi Abdullah Ağar, AK Parti Milletvekili/Eski Emniyet Genel Müdürü Kemal Çelik, Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz yorumladı. İşte 7 Mart 2021 tarihli Canan Barlas ile Gündem programımım tamamı…