Canan Barlas ile Gündem - Gazze soykırımı vadedilmiş topraklar için mi?

A Haber’de 29 Ekim 2023 Pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem’de, “İsrail’in Gazze soykırımı nerede duracak? Evanjenist-Siyonistlerin Ortadoğu planı ne? Vadedilmiş topraklar için kıyamet savaşı mı? Gazze soykırımı vadedilmiş topraklar için mi? ABD, AB ve İsrail’in Ortadoğu planı ne?” sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı…