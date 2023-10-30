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Canan Barlas ile Gündem - Gazze soykırımı vadedilmiş topraklar için mi?

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Giriş: 30.10.2023 02:52
A Haber’de 29 Ekim 2023 Pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem’de, “İsrail’in Gazze soykırımı nerede duracak? Evanjenist-Siyonistlerin Ortadoğu planı ne? Vadedilmiş topraklar için kıyamet savaşı mı? Gazze soykırımı vadedilmiş topraklar için mi? ABD, AB ve İsrail’in Ortadoğu planı ne?” sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı…
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