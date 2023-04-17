Canan Barlas ile Gündem | CHP ve İYİ Parti tabanı listelerdeki adaylardan neden rahatsız?

A Haber’in sevilen programı 'Canan Barlas ile Gündem’in 16 Nisan 2023 Pazar günkü yayınında; “14 Mayıs’ta hangi liderler siyasete veda edecek?, Tartışmalı isimler neden milletvekili adayı yapıldı?, CHP ve İYİ Parti tabanı listelerdeki adaylardan neden rahatsız?, Türkiye'ye yönelik Suriye’nin kuzeyinden terör örgütü PKK/YPG saldırısının perde arkasında ne var?” sorularına yanıt arandı.