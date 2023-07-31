31 Temmuz 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Canan Barlas ile Gündem Videoları Canan Barlas ile Gündem - CHP neden ikiye bölündü?

Canan Barlas ile Gündem - CHP neden ikiye bölündü?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.07.2023 00:31
A Haber’de 30 Temmuz 2023 Pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem’de, Rusya-NATO savaşı kapıda mı? CHP neden ikiye bölündü? Parti içi muhaliflerin “Kılıçdaroğlu’nu devirme” planı ne? Kamuoyu araştırmaları ne mesaj veriyor? Muhalefet seçmenin verdiği mesajı okuyabildi mi?” sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı…
Canan Barlas ile Gündem - CHP neden ikiye bölündü?
Canan Barlas ile Gündem - CHP neden ikiye bölündü?
Kılıçdaroğlu-İmamoğlu birbirine girdi
Kılıçdaroğlu-İmamoğlu birbirine girdi
Canan Barlas ile Gündem
Canan Barlas ile Gündem
Canan Barlas ile Gündem
Canan Barlas ile Gündem
Canan Barlas ile Gündem - Putin için risk bitti mi?
Canan Barlas ile Gündem - Putin için risk bitti mi?
Canan Barlas ile Gündem
Canan Barlas ile Gündem
Kılıçdaroğlu-İmamoğlu ’kavgası’
Kılıçdaroğlu-İmamoğlu 'kavgası'
Sinan Oğan’ın kararı ne olacak?
Sinan Oğan’ın kararı ne olacak?
AK Parti’den İstanbul’da dev miting
AK Parti’den İstanbul’da dev miting
Binali Yıldırım’dan kritik açıklamalar
Binali Yıldırım'dan kritik açıklamalar
Seçime 20 gün kala meydanlar ne diyor?
Seçime 20 gün kala meydanlar ne diyor?
CHP ve İYİ Parti tabanı neden rahatsız?
CHP ve İYİ Parti tabanı neden rahatsız?
Daha Fazla Video Göster