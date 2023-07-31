Canan Barlas ile Gündem - CHP neden ikiye bölündü?

A Haber’de 30 Temmuz 2023 Pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem’de, Rusya-NATO savaşı kapıda mı? CHP neden ikiye bölündü? Parti içi muhaliflerin “Kılıçdaroğlu’nu devirme” planı ne? Kamuoyu araştırmaları ne mesaj veriyor? Muhalefet seçmenin verdiği mesajı okuyabildi mi?” sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı…