Canan Barlas ile Gündem - CHP lideri 15 Temmuz’da neredeydi?

Canan Barlas ile Gündem’in 16 Temmuz 2023 Pazar günkü yayınında Türkiye gündeminin nabzı tutuldu. Programda; ”FETÖ ile mücadele hangi aşamada? CHP lideri 15 Temmuz’da neredeydi? Kılıçdaroğlu darbe girişimini önceden biliyor muydu? CHP’de parti içi kavganın kazananı kim olacak? Yerel seçimlerde kim, kiminle ittifak yapacak? sorularına yanıt arandı. Programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz...