Canan Barlas ile Gündem | 15 Temmuz’un provası 17-25 Aralık’ta mı yapıldı?

A Haber’de yayınlanan 25 Aralık 2022 Pazar günkü “Canan Barlas ile Gündem” programında Türkiye ve dünya gündeminde yer alan önemli meseleler ele alındı. Programda; “Terör örgütü PKK yandaşları Paris sokaklarını nasıl birbirine kattı?” , “15 Temmuz’un provası 17-25 Aralık’ta mı yapıldı?”, “17/25 Aralık’ta devlete operasyon yapıldı”,”17-25 Aralık öncesi-sonrası CHP’nin ABD ziyaretleri ve perde arkasında neler yaşandı?”, “O gece İstanbul Emniyeti’nde neler oldu?”, “25 Aralık'ta millete operasyon nasıl başladı?” sorularına yanıt arandı. İşte “Canan Barlas ile Gündem” yayınının tamamı…