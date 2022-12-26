26 Aralık 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Canan Barlas ile Gündem Videoları Canan Barlas ile Gündem | 15 Temmuz’un provası 17-25 Aralık’ta mı yapıldı?

Canan Barlas ile Gündem | 15 Temmuz’un provası 17-25 Aralık’ta mı yapıldı?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.12.2022 00:11
A Haber’de yayınlanan 25 Aralık 2022 Pazar günkü “Canan Barlas ile Gündem” programında Türkiye ve dünya gündeminde yer alan önemli meseleler ele alındı. Programda; “Terör örgütü PKK yandaşları Paris sokaklarını nasıl birbirine kattı?” , “15 Temmuz’un provası 17-25 Aralık’ta mı yapıldı?”, “17/25 Aralık’ta devlete operasyon yapıldı”,”17-25 Aralık öncesi-sonrası CHP’nin ABD ziyaretleri ve perde arkasında neler yaşandı?”, “O gece İstanbul Emniyeti’nde neler oldu?”, “25 Aralık'ta millete operasyon nasıl başladı?” sorularına yanıt arandı. İşte “Canan Barlas ile Gündem” yayınının tamamı…
15 Temmuz’un provası ‘17-25’te mi yapıldı?
15 Temmuz’un provası ‘17-25'te mi yapıldı?
Hukuk “İmamoğlu kararı”na ne diyor?
Hukuk “İmamoğlu kararı”na ne diyor?
EYT’de yeni yaş şartı gelir mi?
EYT’de yeni yaş şartı gelir mi?
CHP’nin yol haritasını kim belirliyor?
CHP’nin yol haritasını kim belirliyor?
Canan Barlas ile Gündem
Canan Barlas ile Gündem
Pençe Kılıç nasıl yapıldı?
"Pençe Kılıç" nasıl yapıldı?
Yargıda FETÖ ile mücadele hangi aşamada?
Yargıda FETÖ ile mücadele hangi aşamada?
Canan Barlas ile Gündem
Canan Barlas ile Gündem
60 yıllık hayal nasıl gerçek oldu?
60 yıllık hayal nasıl gerçek oldu?
Canan Barlas’la Gündem
Canan Barlas'la Gündem
Great reset nedir?
Great reset nedir?
6’lı masada adaylık çıkmazı!
6'lı masada adaylık çıkmazı!
Daha Fazla Video Göster