A Haber’de 11 Mayıs Pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında "Barış masası 15 Mayıs'ta İstanbul'da kurulacak mı?, Zelenskiy: Perşembe günü İstanbul'dayım, Türkiye dünya barışının merkezi mi oluyor?, Trump: İstanbul Putin'in son şansı, Gözler fesih kararındayken A Haber Kuzey Irak'ta, PKK fesih kararını Kuzey Irak'tan mı duyuracak?, PKK'nın fesih kararı ne zaman?, Terörsüz Türkiye ile neler değişecek?, Bölge halkı terörsüz Türkiye'ye nasıl bakıyor?, PKK 47 yıl aradan sonra kendini nasıl feshedecek?" başlıkları ele alındı.