Türk Polis Teşkilatı için coşkulu kutlama: A Haber görüntüledi

İstanbul Sultanahmet Meydanı’nda, Türk Polis Teşkilatı’nın 181. kuruluş yılı kutlamaları görkemli törenlerle gerçekleşti. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden başlayan kortejde, helikopterler, akrobasi ekipleri, atlı ve motorize birimler büyük ilgi topladı. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, törene çok sayıda polisin yanı sıra vatandaş ve turistlerin de katıldığını belirtti. Kutlamalarda çocuklar polis üniformasıyla yer alarak duygusal anlar oluşturdu.