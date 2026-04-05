Trump Salı günü İran'a ne yapacak?

Washington-Tahran hattında tansiyon hiç olmadığı kadar yüksek. ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın enerji altyapısını yerle bir etmekle tehdit ederken, bölgeden gelen F-15 kurtarma operasyonu haberleri ve Pentagon’daki "general tasfiyesi" iddiaları dünyayı ayağa kaldırdı. Siyonist lobilerin baskısı, "Mesih" planları ve Beyaz Saray içindeki derin çatlaklar, küresel bir felaketin eşiğine gelindiğini gösteriyor. A Haber Washington Muhabiri İrfan Sapmaz, ateş hattındaki son gelişmeleri ve kapalı kapılar ardında yaşanan dehşet senaryolarını aktarırken Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Cihan Günyel A Haber ekranlarında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.