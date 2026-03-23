Trump'ın açıklamalarına İran'dan gözdağı: Tahran'dan son detaylar A Haber'de

Donald Trump’ın "İran’la görüşüyoruz" iddialarına Tahran’dan sert ve net bir yalanlama gelirken, Hürmüz Boğazı ve enerji altyapısına yönelik tehditlere karşı İran'ın "topyekün karanlık" uyarısı bölgede tansiyonu zirveye çıkardı. Trump’ın petrol fiyatlarını manipüle etmek için zaman kazandığını iddia eden İran tarafı, "elektrik sistemimize saldırılırsa misilleme dehşet olur" mesajıyla adeta ateşle oynayanlara tarihi bir gözdağı verdi. A Haber Tahran Muhabiri Ekber Karabağ, bölgedeki sıcak temas hattından bildirdi.