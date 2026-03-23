İşgal devletinden Lübnan'da kirli plan! A Haber sıcak noktadan aktardı

Ortadoğu’da tansiyon düşmek bilmiyor, İsrail ordusu Lübnan topraklarındaki saldırılarını her geçen dakika daha da derinleştiriyor. Başkent Beyrut’ta alışık olunmayan bir sessizlik hakimken, gözler çatışmaların asıl merkezi olan güney kesimine çevrildi. Hizbullah’ın sert direnişiyle karşılaşan işgal güçleri, bölgeyi dünyadan izole etmek için köprüleri ve altyapıyı hedef alıyor. A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun, sıcak bölgedeki son durumu ve İsrail’in Lübnan’ı "Gazzeye çevirme" planının tüm detaylarını yerinden aktardı.