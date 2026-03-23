İsrail medyasında Trump şoku: Haberleri yoktu

ABD merkezli haber sitesi Axios'un iddiasına göre, Türkiye, Mısır ve Pakistan son iki gün içinde ABD ile İran arasında mesaj alışverişine aracılık etti. Bu iddialar İsrail'de nasıl yankılandı? A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu son detayları Tel Aviv'den aktardı. Bölgedeki son durumu değerlendiren Emine Kavasoğlu, "İsrail'in bakış açısı ne olacak, neler yaşanacak diye şimdi çok değişik açıklamalar var açıkçası İsrail medyasında. Bir kısmı diyor ki haberi vardı İsrail'in, bir kısmı diyor ki haberi yoktu ama daha ziyade Trump ve İran arasında arabulucularla gerçekleştirilen görüşmeden, öyle ki çok da net şekilde İsrail'in haberi yoktu" dedi.