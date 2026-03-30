İran'dan ABD'ye ültimatom: A Haber Tahran'da

Orta Doğu’da gerilim her geçen dakika tırmanırken, İran’ın kalbi Tahran, Tebriz ve Kereç’te kritik noktalar hedef alındı. Saldırılarda stratejik petrokimya tesisleri ağır hasar alırken, İran Devrim Muhafızları’nın üst düzey bir komutanının öldürüldüğü haberi bölgeyi sarstı. İran ise saldırılara misilleme olarak komşu ülkelerdeki Batı bağlantılı tesisleri hedef alacağını duyurarak ABD’ye ültimatom verdi. A Haber Muhabiri Ekber Karadağ, Tahran’dan sıcak gelişmeleri ve sahadaki son durumu aktardı.