Ebrehe'nin fillerinden Husilerin füzelerine! Tarihi mekke ittifakı neden kuruldu?

Ebrehe'den Yavuz Sultan Selim'e, Fahreddin Paşa'dan Husilerin füzelerine... Mekke'yi hedef alan tehditler, tarihin her döneminde kutsal toprakların kaderini belirledi. Ve tarih, 7 Ağustos 2026'da yeniden yazıldı! Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan, Mekke'de bir araya gelerek tarihi ortak savunma anlaşmasına imza attı. Ekim 2026 itibarıyla Riyad'da kurulan ortak sekretarya ile süreç sahaya taşınıyor. Türkiye, 110 yılın ardından kutsal topraklara yönelik tarihi sorumluluğu için yeniden elini taşın altına koyuyor. Tarihi gelişmeler, A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin'in hazırladığı A Haber'in "Analiz" haberinde ele alındı.