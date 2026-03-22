Dimona ve Arad’a kritik saldırı: Dokunulamaz denen bölgedeler vuruldu

Hayfa’dan Dimona’ya, Eilat limanına uzanan kritik üçgen İran’ın hedefinde. İsrail’in nükleer tesisleri açığa çıkarken bölgede yaşanan ağır yıkım sonrası bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındığı belirtildi. Savaşın gidişatı İsrail aleyhinde dramatik bir dönemece girerken Washington ve Tel Aviv’in beklediği zafer, İran’ın beklenmedik direnciyle sarsıldı. A Haber’de konuşan Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar ve Akademisyen Prof. Dr. Muharrem Ekşi bölgede yaşanan kritik gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulunarak Dimona ve Arad’a yapılan saldırı sonrası “dokunulamaz” denen yerlerin vurulduğuna dikkat çekerek kritik detaylara ilişkin konuştu.