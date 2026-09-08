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Algoritmalar hayatımızı mı yönetiyor? Sosyal medyada "tekno-oligarşi" tehlikesi
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Algoritmalar hayatımızı mı yönetiyor? Sosyal medyada "tekno-oligarşi" tehlikesi

Sosyal medya platformlarında kullanılan algoritmalar, hangi içerikleri göreceğimizden hangi ürünlerle karşılaşacağımıza kadar günlük hayatın birçok alanını etkiliyor. Kullanıcıların ekranda daha uzun süre kalmasını hedefleyen sistemler, etkileşimi artıran içerikleri öne çıkarırken markalar da tüketicilere ulaşmak için platform algoritmalarına daha fazla bağımlı hale geliyor. Algoritmaların oluşturduğu tehditleri Bilişim Uzmanı Muharrem Baki ve Bilişim Uzmanı Av. Raci Çetin Yüksekbaş değerlendirdi. A Haber muhabiri Nuray Korkmaz ve kameraman İlhan Tanrıöver, sosyal medya algoritmalarının günlük hayata etkisini ve dijital reklamcılık sürecini görüntüledi.

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