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28.11.2019

Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Otomobillerin kış bakımı nasıl yapılır?

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan kış lastiği uygulaması 1 Aralık' ta başlıyor. Kurala uymayan araçların sürücülerine 625 lira ceza kesilecek. 1 Aralık öncesi lastikçilerde yoğunluk yaşanırken, gün içinde lastiğini değiştirmek isteyen çok sayıda vatandaş lastikçilerin yolunu tutuyor. Kış lastiğini yalnızca ticari araç sürücüleri taktırmıyor. Can ve mal güvenliğini düşünen pek çok sürücü de otomobiline kış lastiği taktırıyor. Peki, otomobillerin kış bakımı nasıl yapılır? İşte tüm ayrıntılar…
Kış lastiği takmayana büyük ceza! Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? KIŞ LASTİĞİ TAKMAYANA BÜYÜK CEZA! ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

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