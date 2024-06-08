Yeni araç alacaklar dikkat! 7 Temmuz sektör için milat olacak

Otomotiv sektöründe yeni bir dönem başlıyor. AB ile uyum çerçevesinde 7 Temmuz İtibarıyla araçlarda birçok güvenlik donanımı standart hale getiriliyor. Peki hangi donanımlar zorunlu olacak? İşte tüm detaylar…

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