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Yeni araç alacaklar dikkat! 7 Temmuz sektör için milat olacak

ahaber.com.tr
İslim Esma Çobanoğlu
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Giriş: 08.06.2024 09:27
Otomotiv sektöründe yeni bir dönem başlıyor. AB ile uyum çerçevesinde 7 Temmuz İtibarıyla araçlarda birçok güvenlik donanımı standart hale getiriliyor. Peki hangi donanımlar zorunlu olacak? İşte tüm detaylar…
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