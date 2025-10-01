01 Ekim 2025, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Trafik sigortası yaptırırken İMM'ye dikkat!
Trafikte güvenceyi artırmak isteyen sürücüler, trafik sigortası yaptırırken İhtiyari Mali Mesuliyet (İMM) teminatını ihmal etmemeli. Bu teminat, olası kazalarda hem maddi hem hukuki sorumlulukları güvence altına alıyor. A Haber muhabiri Esra Akyürek, sigorta uzmanı Mücahit Gürdal ile İMM’nin önemini ve sürücülerin nelere dikkat etmesi gerektiğini anlattı.