Trafik sigortası yaptırırken İMM’ye dikkat!

Trafikte güvenceyi artırmak isteyen sürücüler, trafik sigortası yaptırırken İhtiyari Mali Mesuliyet (İMM) teminatını ihmal etmemeli. Bu teminat, olası kazalarda hem maddi hem hukuki sorumlulukları güvence altına alıyor. A Haber muhabiri Esra Akyürek, sigorta uzmanı Mücahit Gürdal ile İMM’nin önemini ve sürücülerin nelere dikkat etmesi gerektiğini anlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN