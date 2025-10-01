01 Ekim 2025, Çarşamba

Trafik sigortası yaptırırken İMM'ye dikkat!
Trafik sigortası yaptırırken İMM’ye dikkat!

Trafik sigortası yaptırırken İMM'ye dikkat!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2025 11:07
Trafikte güvenceyi artırmak isteyen sürücüler, trafik sigortası yaptırırken İhtiyari Mali Mesuliyet (İMM) teminatını ihmal etmemeli. Bu teminat, olası kazalarda hem maddi hem hukuki sorumlulukları güvence altına alıyor. A Haber muhabiri Esra Akyürek, sigorta uzmanı Mücahit Gürdal ile İMM’nin önemini ve sürücülerin nelere dikkat etmesi gerektiğini anlattı.
