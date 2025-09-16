Togg T10F’in özellikleri neler? Yakında yollarda olacak

16 Eylül 2025, Salı

Giriş: 16.09.2025 10:58
Türkiye'nin yerli ve milli gururu Togg yeni modeli T10F'i yollara çıkarmaya hazırlanıyor. Sedan modelinde stoklar tükendi. Ön siparişler devam ediyor. A Haber muhabiri İslim İstanbullu detayları aktardı.
