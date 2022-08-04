TOGG için önemli atılım! 25 dakikada...

Yerli otomobil markası Togg'un şarj ağı markası TruGo, ürettiği şarj cihazlarını test etmeye başladı. TruGo'nun Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Gemlik Kampüsü'müzde kurulumunu yaptığımız ilk TruGo şarj cihazlarımızı, kesintisiz bir kullanıcı deneyimi tasarlamak üzere test etmeye başladık." ifadelerine yer verildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN