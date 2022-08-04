04 Ağustos 2022, Perşembe
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TOGG için önemli atılım! 25 dakikada...
Yerli otomobil markası Togg'un şarj ağı markası TruGo, ürettiği şarj cihazlarını test etmeye başladı. TruGo'nun Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Gemlik Kampüsü'müzde kurulumunu yaptığımız ilk TruGo şarj cihazlarımızı, kesintisiz bir kullanıcı deneyimi tasarlamak üzere test etmeye başladık." ifadelerine yer verildi.