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Ticaret savaşı otomobil piyasasını etkiledi! 2. el araç piyasasında hareketlilik

Ticaret savaşı otomobil piyasasını etkiledi! 2. el araç piyasasında hareketlilik

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.04.2025 10:09
Son dönemde otomobil fiyatları vatandaşları oldukça yakından ilgilendiriyor. Dünyada yaşanan gelişmeler de araç fiyatlarını önemli ölçüde etkiledi. Peki otomobil piyasasında son durum ne, sıfır araç stoklarında azalma var mı, ikinci el araçlarda artış olacak mı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem değerlendirdi.
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Ticaret savaşı otomobil piyasasını etkiledi! 2. el araç piyasasında hareketlilik
2. el araç piyasasında hareketlilik
2. el araç piyasasında hareketlilik
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