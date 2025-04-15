15 Nisan 2025, Salı
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Ticaret savaşı otomobil piyasasını etkiledi! 2. el araç piyasasında hareketlilik
Son dönemde otomobil fiyatları vatandaşları oldukça yakından ilgilendiriyor. Dünyada yaşanan gelişmeler de araç fiyatlarını önemli ölçüde etkiledi. Peki otomobil piyasasında son durum ne, sıfır araç stoklarında azalma var mı, ikinci el araçlarda artış olacak mı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem değerlendirdi.