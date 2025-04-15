15 Nisan 2025, Salı
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"Otomobil fiyatları artacak" endişesi! İkinci el araç piyasası ne durumda?
Dünyada yaşanan gelişmeler araç fiyatlarını önemli ölçüde etkiledi. Peki, otomobil piyasasında son durum ne, sıfır araç stoklarında azalma var mı, ikinci el araçlarda artış olacak mı? Ayrıntıları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural’ın konuğu olan otomotiv piyasası uzmanı Mehmet Karacabey anlattı.