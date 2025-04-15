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Otomobil fiyatları artacak endişesi! İkinci el araç piyasası ne durumda?

"Otomobil fiyatları artacak" endişesi! İkinci el araç piyasası ne durumda?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.04.2025 08:42
Güncelleme:15.04.2025 08:42
Dünyada yaşanan gelişmeler araç fiyatlarını önemli ölçüde etkiledi. Peki, otomobil piyasasında son durum ne, sıfır araç stoklarında azalma var mı, ikinci el araçlarda artış olacak mı? Ayrıntıları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural’ın konuğu olan otomotiv piyasası uzmanı Mehmet Karacabey anlattı.
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Otomobil fiyatları artacak endişesi! İkinci el araç piyasası ne durumda?
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