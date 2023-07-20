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Motosiklette 2. el fırsatçılığı! Fiyatlar sıfırı geçti

A Haber
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Giriş: 20.07.2023 15:36
İkinci el otomotive 6+6 bin kilometre uygulamasının gelmesiyle fırsatçılar bu kez ikinci el motosiklette fahiş fiyat uygulamaya başladı. Gelişmeleri A Haber Mehmet Zeyrek’in konuğu olan otomotiv piyasaları uzmanı Muhammed Ali Karakaş değerlendirdi.
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