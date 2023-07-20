Motosiklette 2. el fırsatçılığı! Fiyatlar sıfırı geçti

İkinci el otomotive 6+6 bin kilometre uygulamasının gelmesiyle fırsatçılar bu kez ikinci el motosiklette fahiş fiyat uygulamaya başladı. Gelişmeleri A Haber Mehmet Zeyrek’in konuğu olan otomotiv piyasaları uzmanı Muhammed Ali Karakaş değerlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN