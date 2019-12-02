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02.12.2019

Kış lastiği uygulamasına dikkat! 2019 kış lastiği cezası ne kadar?

Zorunlu kış lastiği uygulamasının devreye girmesiyle emniyet ekiplerinin sıkı denetimi de başladı. Kış lastiği kullanması zorunlu olduğu halde kullanmayanlar için, 2019 yılı için 625 lira para cezası uygulanıyor. İşte haberin detayları…

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