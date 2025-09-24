İşte fiyatı düşecek otomobiller! Hangi araçların vergisi düşecek?

Otomobil piyasası bu haftanın en çok konuşulanlarından. Nedeni vergilerle ilgili yapılan düzenleme. Hız kesmeyen yükselişin önüne geçebilmek için atılmış bir adım bu. Avrupa Birliği ve serbest ticaret anlaşması kapsamı dışındaki ülkelerden ithal edilen binek otomobillere ek gümrük vergileri getirildi. Amerikan üretimi otomobillere uygulanan ek gümrük yükümlülükleri ise tamamen kaldırıldı. Bu da bu kapsamdaki araçların fiyatlarının düşeceği anlamına geliyor.

