24 Eylül 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Otomobil Videoları İşte fiyatı düşecek otomobiller! Hangi araçların vergisi düşecek?
İşte fiyatı düşecek otomobiller! Hangi araçların vergisi düşecek?

İşte fiyatı düşecek otomobiller! Hangi araçların vergisi düşecek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.09.2025 08:16
Otomobil piyasası bu haftanın en çok konuşulanlarından. Nedeni vergilerle ilgili yapılan düzenleme. Hız kesmeyen yükselişin önüne geçebilmek için atılmış bir adım bu. Avrupa Birliği ve serbest ticaret anlaşması kapsamı dışındaki ülkelerden ithal edilen binek otomobillere ek gümrük vergileri getirildi. Amerikan üretimi otomobillere uygulanan ek gümrük yükümlülükleri ise tamamen kaldırıldı. Bu da bu kapsamdaki araçların fiyatlarının düşeceği anlamına geliyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İşte fiyatı düşecek otomobiller! Hangi araçların vergisi düşecek?
İşte fiyatı düşecek otomobiller!
İşte fiyatı düşecek otomobiller!
Hangi ithal araçları kapsıyor? Piyasayı nasıl etkiler?
Hangi ithal araçları kapsıyor? Piyasayı nasıl etkiler?
A Haber Çin’deki otomobil üretim fabrikasında
A Haber Çin’deki otomobil üretim fabrikasında
İkinci el otomobilde kilometre oyunu!
İkinci el otomobilde kilometre oyunu!
İnternetten araç satarken dikkat!
İnternetten araç satarken dikkat!
Togg T10F’in özellikleri neler?
Togg T10F'in özellikleri neler?
TOGG’un yeni modeli T10F’nin fiyatı belli oldu
TOGG'un yeni modeli T10F'nin fiyatı belli oldu
Yok böyle sistem! En modifiye hobi
Yok böyle sistem! En modifiye hobi
Sedan model Togg’un fiyatı ne kadar olacak?
Sedan model Togg’un fiyatı ne kadar olacak?
Almanya’nın en büyük otomobil fuarı
Almanya’nın en büyük otomobil fuarı
En tasarruflu hangisi?
En tasarruflu hangisi?
TOGG Almanya’da görücüye çıktı!
TOGG Almanya'da görücüye çıktı!
Daha Fazla Video Göster