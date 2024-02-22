İstanbul Boğazı’nda yüzen bir otomobil! Hülya Koçyiğit Amphicar ile boğaz’ı turladı

A Haber izleyicilerini otomotiv edüstürisi tarihine doğru yolculuğa çıkardı. İstanbul Boğazı’nda yüzen bir otomobil ve ilginç hikayesi ekranlara geldi. Hülya Koçyiğit Amphicar ile Boğaz’ı turladı.

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