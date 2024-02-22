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İstanbul Boğazı’nda yüzen bir otomobil! Hülya Koçyiğit Amphicar ile boğaz’ı turladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.02.2024 15:21
A Haber izleyicilerini otomotiv edüstürisi tarihine doğru yolculuğa çıkardı. İstanbul Boğazı’nda yüzen bir otomobil ve ilginç hikayesi ekranlara geldi. Hülya Koçyiğit Amphicar ile Boğaz’ı turladı.
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İstanbul Boğazı’nda yüzen bir otomobil!
İstanbul Boğazı’nda yüzen bir otomobil!
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