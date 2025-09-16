16 Eylül 2025, Salı

Haberler Otomobil Videoları İnternetten araç satarken dikkat! Dolandırıcıların ruhsat tuzağı
İnternetten araç satarken dikkat! Dolandırıcıların ruhsat tuzağı

Giriş: 16.09.2025 11:55
İlginç bir dolandırıcılık yöntemini... İnternet üzerinden bulduğu aracı satın almak isteyen bir kişi karşı taraftan ruhsatın fotoğrafını istedi. Bunun gerekçesi iddiasına göre kredi başvurusu yapmaktı. Ama asıl amacı bambaşkaydı. Ruhsatı talep etmesinin nedeni büyük bir dolandırıcılık girişimiydi. Bakın nasıl...
