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İlk Togg Başkan Erdoğan'a! T10x modeli bugün saat 17'de Külliye'de Erdoğan'a teslim edilecek

A Haber
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Giriş: 03.04.2023 16:42
Güncelleme:03.04.2023 16:48
İlk Togg siparişini veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a aracı Külliye'de düzenlenecek törenle bugün teslim edilecek. Detaylar A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı. A Haber konuşan Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank, “Türkiye’nin 61 yıllık hayaliydi. Gerçeğe dönüşüyor, hayırlı ve uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı.
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