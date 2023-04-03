03 Nisan 2023, Pazartesi
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İlk Togg Başkan Erdoğan'a! T10x modeli bugün saat 17'de Külliye'de Erdoğan'a teslim edilecek
İlk Togg siparişini veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a aracı Külliye'de düzenlenecek törenle bugün teslim edilecek. Detaylar A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı. A Haber konuşan Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank, “Türkiye’nin 61 yıllık hayaliydi. Gerçeğe dönüşüyor, hayırlı ve uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı.