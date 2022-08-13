13 Ağustos 2022, Cumartesi
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İkinci el araçta düşüş sürecek mi? Otomobil piyasalarında son durum ne? A Haber'de değerlendirdi: Fiyatlarda yüzde 10 düşüş var
İkinci el araçlarda fiaytlar düşmeye başladı. Peki bu düşüş sürecek mi? Piyasalarda son durum ne? Detayları A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı. İkinci El Otomobil Satış Müdürü Metin Tüzel, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.