25 Eylül 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Otomobil Videoları İkinci el araç alacaklar dikkat! Araçtaki kusurlar ekspertiz öncesi anlaşılır mı?
İkinci el araç alacaklar dikkat! Araçtaki kusurlar ekspertiz öncesi anlaşılır mı?

İkinci el araç alacaklar dikkat! Araçtaki kusurlar ekspertiz öncesi anlaşılır mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.09.2025 15:44
İkinci el araç alımında ekspertizler büyük önem taşıyor. Peki, ekspertize gitmeden önce araçtaki kusurlar anlaşılabilir mi? A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ uzmanına sordu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İkinci el araç alacaklar dikkat! Araçtaki kusurlar ekspertiz öncesi anlaşılır mı?
İkinci el araç alacaklar dikkat!
İkinci el araç alacaklar dikkat!
İşte fiyatı düşecek otomobiller!
İşte fiyatı düşecek otomobiller!
Hangi ithal araçları kapsıyor? Piyasayı nasıl etkiler?
Hangi ithal araçları kapsıyor? Piyasayı nasıl etkiler?
A Haber Çin’deki otomobil üretim fabrikasında
A Haber Çin’deki otomobil üretim fabrikasında
İkinci el otomobilde kilometre oyunu!
İkinci el otomobilde kilometre oyunu!
İnternetten araç satarken dikkat!
İnternetten araç satarken dikkat!
Togg T10F’in özellikleri neler?
Togg T10F'in özellikleri neler?
TOGG’un yeni modeli T10F’nin fiyatı belli oldu
TOGG'un yeni modeli T10F'nin fiyatı belli oldu
Yok böyle sistem! En modifiye hobi
Yok böyle sistem! En modifiye hobi
Sedan model Togg’un fiyatı ne kadar olacak?
Sedan model Togg’un fiyatı ne kadar olacak?
Almanya’nın en büyük otomobil fuarı
Almanya’nın en büyük otomobil fuarı
En tasarruflu hangisi?
En tasarruflu hangisi?
Daha Fazla Video Göster