01 Ekim 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Otomobil Videoları Her yerde PPF yaptırmayın!
Her yerde PPF yaptırmayın!

Her yerde PPF yaptırmayın!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.10.2025 09:20
Boya koruma filmi yani PPF’ler, araçları her türlü darbeye karşı koruyor ve olası hasarlarda değer kaybının önüne geçiyor. Bu nedenle araç sahiplerinin en çok tercih ettiği eklemelerden biri haline geldi. Ancak burada kritik bir nokta var: Ömrünü tamamlayan koruma filmlerinin mutlaka sökülmesi gerekiyor. Aksi halde kaportada ciddi zararlar meydana gelebiliyor. Peki hem kaplama yaptırırken hem de ömrü dolan kaplamayı söktürürken nelere dikkat etmek gerekiyor? İşte uzmanların yanıtı…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Her yerde PPF yaptırmayın!
Her yerde PPF yaptırmayın!
Her yerde PPF yaptırmayın!
Araç sahiplerine kış bakımı uyarısı!
Araç sahiplerine kış bakımı uyarısı!
İkinci el araç piyasası hareketlendi!
İkinci el araç piyasası hareketlendi!
Araç sahiplerine kış bakımı uyarısı!
Araç sahiplerine kış bakımı uyarısı!
Otomobil piyasasındaki kampanyalar neler?
Otomobil piyasasındaki kampanyalar neler?
Motosiklet ekspertize sokulur mu?
Motosiklet ekspertize sokulur mu?
İkinci el araç alacaklar dikkat!
İkinci el araç alacaklar dikkat!
İşte fiyatı düşecek otomobiller!
İşte fiyatı düşecek otomobiller!
Hangi ithal araçları kapsıyor? Piyasayı nasıl etkiler?
Hangi ithal araçları kapsıyor? Piyasayı nasıl etkiler?
A Haber Çin’deki otomobil üretim fabrikasında
A Haber Çin’deki otomobil üretim fabrikasında
İkinci el otomobilde kilometre oyunu!
İkinci el otomobilde kilometre oyunu!
İnternetten araç satarken dikkat!
İnternetten araç satarken dikkat!
Daha Fazla Video Göster