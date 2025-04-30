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Eski ehliyet sahipleri dikkat! Yenileme ağustosta 15 TL’den 7 bin 438’e çıkacak

Eski ehliyet sahipleri dikkat! Yenileme ağustosta 15 TL'den 7 bin 438'e çıkacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.04.2025 20:58
Bugüne kadar 31 milyonun üzerinde sürücü belgesi yenilendi. Ancak hâlâ 4 milyonu aşkın kişi eski ehliyetini kullanmaya devam ediyor. Ehliyet yenileme süresi 31 Temmuz 2025 tarihinde sona erecek. Süresinde yenilemeyenler için ise ağustos ayı itibarıyla ücret 7 bin 438 lira olacak.
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Eski ehliyet sahipleri dikkat! Yenileme ağustosta 15 TL’den 7 bin 438’e çıkacak
Ehliyet yenileme ağustosta 15 TL’den 7 bin 438’e çıkacak
Ehliyet yenileme ağustosta 15 TL'den 7 bin 438'e çıkacak
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