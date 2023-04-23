Çöpe atılan hurdalardan araba yaptı! Yüksekovalı çoban: Yapamazsın diyorlardı…

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Murat Özaras isimli çoban hurda malzemelerle 50 kilometre kadar hızla giden araba yaptı. Özaras, "İlk başlarda herkes yapamazsın diyordu ama ben kendime inanıyordum ve yaptım." dedi.

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