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Çöpe atılan hurdalardan araba yaptı! Yüksekovalı çoban: Yapamazsın diyorlardı…

İHA
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Giriş: 23.04.2023 11:58
Güncelleme:23.04.2023 11:58
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Murat Özaras isimli çoban hurda malzemelerle 50 kilometre kadar hızla giden araba yaptı. Özaras, "İlk başlarda herkes yapamazsın diyordu ama ben kendime inanıyordum ve yaptım." dedi.
Çöpe atılan hurdalardan araba yaptı! ÇÖPE ATILAN HURDALARDAN ARABA YAPTI!

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Çöpe atılan hurdalardan araba yaptı!
Çöpe atılan hurdalardan araba yaptı!
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