Bayiler otomobilleri stokluyor mu? Bayilerde neden sıfır araç yok?

Matrah düzenlemesi sonrası otomobil satışları durdu. Ancak otomobil almak isteyenler bayilerde "otomobil yok" cevabını alıyor. Bayiler otomobilleri stokluyor mu? Matrah düzenlemesi sonrası satışlar neden durdu? Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı. Otomotiv İşletmecisi Göksel Erkoyuncu, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erkoyuncu, "Gerçekten araba yok. Tedarik sıkıntısı var." ifadelerini kullandı.

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