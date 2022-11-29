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Bayiler otomobilleri stokluyor mu? Bayilerde neden sıfır araç yok?

A Haber
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Giriş: 29.11.2022 10:30
Güncelleme:29.11.2022 11:14
Matrah düzenlemesi sonrası otomobil satışları durdu. Ancak otomobil almak isteyenler bayilerde "otomobil yok" cevabını alıyor. Bayiler otomobilleri stokluyor mu? Matrah düzenlemesi sonrası satışlar neden durdu? Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı. Otomotiv İşletmecisi Göksel Erkoyuncu, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erkoyuncu, "Gerçekten araba yok. Tedarik sıkıntısı var." ifadelerini kullandı.
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