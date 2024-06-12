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Arabayı çalıştırdıktan sonra klima açılır mı? Arabaya biner binmez klima açmak niye tehlikeli

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 12.06.2024 16:57
Yurt genelinde kavurucu sıcaklar etkili oluyor. Sıcak havalarda hem evde hem de arabada imdada klimalar yetişiyor. Ancak klimaların yanlış kullanımı ciddi sağlık sorunlarına neden oluyor. Özellikle arabaya biner binmez klimanın açılması son derece tehlikeli. Peki, nedir bu kadar tehlikeli olan şey? Detayları A Haber muhabiri Esra Akyürek’in konuğu olan KBB uzmanı Dr. Elvin Alaskar anlattı.
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