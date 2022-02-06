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1982 model kazalı Renault Toros’u 2.500 liraya öyle bir hale getirdiler ki! Hurda gibi görünse de…

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Giriş: 06.02.2022 11:43
Osmaniye'de yaşayan 3 arkadaş arazi aracı yapmak için tam 1 buçuk yıl boyunca ter döktü. 1982 model Renault Toros için 2 bin 500 TL harcadılar. Sonunda ortaya bakın nasıl bir araç çıktı.
82 model araç öyle bir hale geldi ki... 82 MODEL ARAÇ ÖYLE BİR HALE GELDİ Kİ...
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82 model Toros’u öyle bir hale geldi ki...
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