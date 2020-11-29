Medya oscarlarına Turkuvaz Medya damgası

Türkiye'nin medya oscarları ekranların en başarılı ve kaliteli yapımlarına verildi. 2019'un en iyi yapımları arasında Turkuvaz Medyadan da çok sayıda program var. Atv dizisi Hercai, A Haber belgesel programı toplumsal hafıza da onlar arasında. Ödül töreni ise 16 aralık'ta düzenlenecek.

Türkiye'nin en köklü meslek kuruluşlarından olan Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği'nden, Turkuvaz Medya yapımlarına ödül yağdı.

Her yıl verilen medya oscarlarına altı ödülle Atv, A Haber, A Para ve A Spor yapımları damga vurdu.

2019 yılında izleyicilerin en çok beğenisi toplayan dizi intikamdan doğan bir aşk hikayesini anlatan Hercai oldu. Yılın en iyi erkek oyuncusu ödülü ise Atv'nin en iddialı yapımlarından biri olan Kuruluş Osman dizisinin başrolündeki Burak Özçivit'e gitti.

Uzun yıllardır izleyiciyi ekran karşısına kitleyen bilginin kazandırdığı "Kim milyoner olmak ister?" yarışması bu yıl da izleyicinin tam desteğini aldı. En iyi yarışma programı ödülü, Kenan İmirzalıoğlu sunumundaki yarışmaya gitti.

Belgeselin adresi ise A Haber ekranları oldu. Türkiye geneli izleyici beğenisini dikkate alan jüri üyeleri yılın en iyi belgesel programı olarak Haktan Uysal sunumundaki toplumsal hafıza programını seçti.

Medya oscarlarında en iyi spor programı ödülü A Spor ekranlarındaki son sayfa ile Mustafa Göksu'ya giderken yılın en iyi ekonomi kuşağı ödülünü kucaklayan da A Para spikeri Şafak Tükle sunumundaki ekonomide sabah programı oldu.

Ekranların ve radyoların en kaliteli yapımlarının ödüllendirildiği medya oscarları 16 aralık'ta sahiplerini bulacak. En başarılı isimler ödüllerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alacak.