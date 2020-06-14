Kim Milyoner Olmak İster'de 125 bin TL'lik ilginç soru! Hangisi narsistik bir sayı değildir? İşte yanıtı |Video

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv ekranında yayınlanana televizyon tarihinin en uzun soluklu bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster' bu hafta sosyal medyada çok konuşuldu. Murat Bey 125 bin TL'lik soruyu gördü. Peki doğru yanıt verebildi mi? 'Hangisi bir narsistik sayı değildir?' sorusuna yarışmacı ne yanıt verdi. İşte sosyal medyada çok konuşlan o anlar ve sorunun doğru cevabı haberimizde...

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv ekranında yayınlanana televizyon tarihinin en uzun soluklu bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster' bu hafta sosyal medyada çok konuşuldu. Murat Bey 125 bin TL'lik soruyu gördü. Peki doğru yanıt verebildi mi?

'Hangisi bir narsistik sayı değildir?' sorusuna yarışmacı ne yanıt verdi.

İşte sosyal medyada çok konuşlan o anlar ve sorunun doğru cevabı...



Soruyu yanıtlamayarak yarışmadan çekilen Murat Bey 60 bin TL ödül kazandı.