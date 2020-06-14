14 Haziran 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Medya Videoları Kim Milyoner Olmak İster'de 125 bin TL'lik ilginç soru! Hangisi narsistik bir sayı değildir? İşte yanıtı |Video

Kim Milyoner Olmak İster'de 125 bin TL'lik ilginç soru! Hangisi narsistik bir sayı değildir? İşte yanıtı |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.06.2020 10:22
Güncelleme:14.06.2020 10:27
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv ekranında yayınlanana televizyon tarihinin en uzun soluklu bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster' bu hafta sosyal medyada çok konuşuldu. Murat Bey 125 bin TL'lik soruyu gördü. Peki doğru yanıt verebildi mi? 'Hangisi bir narsistik sayı değildir?' sorusuna yarışmacı ne yanıt verdi. İşte sosyal medyada çok konuşlan o anlar ve sorunun doğru cevabı haberimizde...

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv ekranında yayınlanana televizyon tarihinin en uzun soluklu bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster' bu hafta sosyal medyada çok konuşuldu. Murat Bey 125 bin TL'lik soruyu gördü. Peki doğru yanıt verebildi mi?

'Hangisi bir narsistik sayı değildir?' sorusuna yarışmacı ne yanıt verdi.

İşte sosyal medyada çok konuşlan o anlar ve sorunun doğru cevabı...

Soruyu yanıtlamayarak yarışmadan çekilen Murat Bey 60 bin TL ödül kazandı.

Milyoner'de gece damga vuran 125 bin TL'lik ilginç soru
Milyoner'de gece damga vuran 125 bin TL'lik ilginç soru
Gençliğim Eyvah 1. bölüm fragmanı izle!
Gençliğim Eyvah 1. bölüm fragmanı izle!
Şener Şen'in o görüntüleri sosyal medyada gündem oldu
Şener Şen'in o görüntüleri sosyal medyada gündem oldu
Müge Anlı'nın Sumru Yavrucuk çağrısı karşılık buldu!
Müge Anlı'nın Sumru Yavrucuk çağrısı karşılık buldu!
Ünlü oyuncu Müge Anlı'dan yardım istedi!
Ünlü oyuncu Müge Anlı'dan yardım istedi!
Müge Anlı 'manevi kızım' dedi sarıldı
Müge Anlı 'manevi kızım' dedi sarıldı
Müge Anlı canlı yayında uyardı
Müge Anlı canlı yayında uyardı
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran 'Gardırop Fuat' sorusu
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran 'Gardırop Fuat' sorusu
Sancaktepe acil durum hastanesi açıldı
Sancaktepe acil durum hastanesi açıldı
Müge Anlı'nın ekrana döneceği tarih belli oldu
Müge Anlı'nın ekrana döneceği tarih belli oldu
Ünlü çiftin büyük heyecanı
Ünlü çiftin büyük heyecanı
Sosyal medya Nisa'nın bu görüntülerini konuşuyor
Sosyal medya Nisa'nın bu görüntülerini konuşuyor
Daha Fazla Video Göster